Przedszkola w Elblągu. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Elblągu?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli prowadzone są zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą być inne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Elblągu?

Edukacja przedszkolna jest bardzo istotna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.