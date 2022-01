Przegląd prasy 10.01.2022 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Urząd Miejski w Elblągu przypomina o corocznym obowiązku składania do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest.

Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Braniewo. Wybrał się z psem do lasu, a tam zatłukł go drewnianą sztachetą"?

Kara do 3 lat pozbawienia wolności grozi 62-letniemu mieszkańcowi powiatu braniewskiego, który drewnianą sztachetą zabił psa. Widok mężczyzny idącego ze zwierzęciem w kierunku lasu zaniepokoił okolicznych mieszkańców, którzy powiadomili funkcjonariuszy. Podejrzany przyznał się do winy i teraz odpowie przed sądem.