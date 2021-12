Przegląd prasy 11.12.2021 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Na początek uwaga, czas przeszły jest w tytule tylko... tytułem, który nie może wszak zawierać wszystkiego. W katedrze przecież wierni nadal się modlą. A czy będą musieli się bronić, jak przed wiekami? To pokaże przyszłość - myślę, że już niezbyt odległa.

W dostojnych murach nowego pałacu biskupiego we Fromborku podpisano dzisiaj umowę na przebudowę tamtejszego portu rybackiego. Jest to jedna z szeregu realizowanych, bądź planowanych inwestycji mających dać szanse rozwoju małym portom położonym nad Zalewem Wiślanym.

The Game Awards 2021 obfitowały w wiele ciekawych zapowiedzi i prezentacji produkcji, jak również w tytułowe nagrody dla poszczególnych gier. Można się w tym pogubić, więc zebraliśmy najciekawsze zwiastuny tegorocznej gali w jednym miejscu. Zapraszamy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kleik ryżowy na mleku z cynamonem i masłem, potrawa ze sztokfisza, czyli suszonej ryby, marynowany łosoś i „koty Łucji” z szafranem. Szwecja posiada wiele tradycji związanych z adwentem i Bożym Narodzeniem. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni i laureatka wielu prestiżowych nagród w dziedzinie dyplomacji kulinarnej, w swojej najnowszej książce „Tradycje kulinarne Szwecji” dzieli się opowieściami i recepturami z tego kraju. Sprawdź przepis na bułeczki Świętej Łucji, które 13 grudnia goszczą na tamtejszych stołach.

Choć mogłoby się wydawać, że zima to dla ogrodnika czas wytchnienia i beztroskiego lenistwa, nic bardziej mylnego. I chociaż w zimowym ogrodzie faktycznie jest mniej prac do wykonania niż wiosną czy jesienią, to ich lista i tak jest całkiem pokaźna. Zobacz, jak zadbać o ogród zimą i jakie prace trzeba w nim wykonać, albo prowadzić na bieżąco.