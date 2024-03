Przegląd prasy 13.03.2024 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, mianował Mirosława Siedlera na stanowisko tymczasowego dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego, z dniem 12 marca br. Nominacja Siedlera na to stanowisko ma charakter tymczasowy, i obejmuje okres do czasu wyznaczenia stałego dyrektora, jednak nie dłużej niż przez rok.

Zanim kalendarzowa wiosna oficjalnie do nas zawita, miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu będą mieli okazję cieszyć się otwarciem toru wrotkarskiego Kalbar. MOSiR zachęca wszystkich do skorzystania z możliwości jazdy na rolkach, wrotkach czy też rozgrywania emocjonujących meczów w piłkę. Wstęp na obiekt, jest bezpłatny.

Filia biblioteczna Lokomotywa, usytuowana przy malowniczej ul. Ogólnej, serdecznie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów z dzieciakami w wieku 2-6 lat, do wzięcia udziału w wyjątkowych zajęciach w magicznej "Stacyjce" oraz bajkowym podwieczorku. To niepowtarzalna okazja, do wspólnego spędzenia czasu, w otoczeniu fascynujących książkowych historii, gwarantujących mnóstwo świetnej zabawy.