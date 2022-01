Przegląd prasy 14.01.2022 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Ulica Pułkownika Dąbka w Elblągu czy ul. Robotnicza to długie ciągi komunikacyjne co kilkaset metrów poprzecinane skrzyżowaniami, oraz teren zabudowany o dość sporym natężeniu ruchu. Tam policjanci często ustawiają się z radarem, aby mierzyć przekroczenia prędkości. Nowy taryfikator spowodował znaczne zaostrzenie kar dla kierujących przekraczających prędkość. Przekonało się o tym dwóch kierujących, którzy rozpędzili swoje auta do ponad 100 kilometrów na godzinę właśnie w terenie zabudowanym.