Przegląd prasy 17.06.2020 Elbląg, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Matura 2020 niemiecki podstawa - odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule w czwartek 18.06.2020 r. po godz. 14. Matura 2020 z j. niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 18 czerwca 2020 r. o godz. 9, potrwa 3 godziny. Jakie pytania pojawią się na teście z niemieckiego rozszerzonego? Co będzie najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów. Przypominamy też, co było na egzaminie z języka niemieckiego na poziomie podstawowym w ubiegłym roku.

Matura 2020 niemiecki rozszerzenie - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule w czwartek 18.06.2020 r. po godz. 19. Matura 2020 z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się 18 czerwca 2020 r. o godz. 14, potrwa 3 godziny. Jakie pytania pojawią się na teście z niemieckiego rozszerzonego? Co będzie najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów. Przypominamy też, co było na egzaminie z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ubiegłym roku.

To nie żart. Francuski sąd przyznał Frederikowi Desnardowi odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro jako zadośćuczynienie za wpływ nudnej pracy na stan jego zdrowia. Mężczyzna miał zbyt mało obowiązków służbowych. Proces trwał cztery lata, a wyrok zapadł niedawno. Jak informuje serwis f5.pl, Desnard domagał się od firmy Interparfum sumy dziesięciokrotnie większej. O odszkodowaniu za nudną pracę informowały światowe media, m. in. The Guardian.

Koronawirus nie spowodował, że artyści całkowicie zawiesili działalność. W zaciszu domowych studiów powstają nowe kompozycje. Gracjan Kalandyk, od niedawna artysta niezależny, pracuje nad nową płytą. Prowadzi też studio oraz wytwórnię płytową Black Cat Division. Zobaczy wywiad z artystą z Trójmiasta.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.