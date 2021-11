Przegląd prasy 17.11.2021 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Tam gdzie trafiają, są przetwarzane i odzyskiwane odpady, a więc w Zakładzie Utylizacji Odpadów, odbył się dziś finał XXV edycji konkursu na selektywną zbiórkę. Finał podsumował trudniejszy rok selektywnej zbiórki w elbląskich przedszkolach i szkołach, ale mimo to wiele ton odpadów trafiło do ponownego przetworzenia.

Przy ul. Czerniakowskiej policyjny patrol zatrzymał do kontroli osobowe audi. Samochodem kierował 43-letni mężczyzna. Policjanci zbadali go alkotestem. Okazało się, że był nietrzeźwy.

Prezydent Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz wniosków o stypendia artystyczne i stypendia kulturalne.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W najbliższą środę, 17 listopada, Jachtklub Elbląg zaprasza do swojej siedziby na kawiarenkę historyczną. Dr Tomasz Gliniecki, wygłosi prelekcję o historii regionu pt. „Lodowa pułapka. Ataki na niemieckie szlaki transportowe po Zalewie Wiślanym w 1945 roku”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 przy ul. Radomskiej 29.

Dziś, zgodnie z ustawą o finansach publicznych prezydent Witold Wróblewski przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej Antoniemu Czyżykowi projekt budżetu miasta na rok 2022. Dokument został również przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Pasłęku przekazano na ręce insp. Roberta Muraszko Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu kluczyki do nowej hybrydowej toyoty. To już drugie takie auto zasilające elbląski garnizon. Nowy radiowóz trafił do Komisariatu Policji w Pasłęku.