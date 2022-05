Przegląd prasy 20.05.2022 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Kryminalni z Elbląga zatrzymali 34-latka podejrzanego o rozbój na bezdomnym mężczyźnie. Sprawca pobił go i zabrał kilka butelek po piwie. Napastnikowi, który przyznał się do przestępstwa, grozi kara do 12 lat więzienia.

Elbląscy policjanci uratowali życie 61-latki. Jako pierwsi dotarli do jej mieszkania, weszli przez uchylone okno i dostali się do łazienki, gdzie leżała kobieta. Byli przy niej do przyjazdu karetki.