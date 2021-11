Przegląd prasy 24.11.2021 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

W związku z kampanią społeczną „Czy to Cię tłumaczy”?, realizowaną przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poświęconą bezpieczeństwu na drogach, policja przypomina o zmianach w przepisach prawa ruchu drogowego, które weszły w życie 1 czerwca.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zlikwidowali nielegalną wytwórnię spirytusu. Główny przedsiębiorca odkażał alkohol etylowy i sprzedawał go do spożycia. W ubiegłym tygodniu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynął prawomocny wyrok.

Jest posłem z Pomorza, ale chce pomagać także mieszkańcom Elbląga i ziemi elbląskiej. 1 grudnia Kacper Płażyński, poseł Prawa I Sprawiedliwości, uruchamia swoje comiesięczne biuro w naszym mieście.