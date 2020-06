Przegląd prasy 25.06.2020 Elbląg, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Elbląg 25.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Polskę i Stany Zjednoczone łączy wielowiekowa przyjaźń” - czytamy we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i USA. Dzięki współpracy ze Stanami w Polsce ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, do Polski ma także trafić w pierwszej kolejności szczepionka na koronawirusa. Mowa jest także o miliardowych inwestycjach amerykańskich firm. Wbrew wcześniejszym informacjom, w trakcie środowego spotkania nie zapadły decyzje dotyczące zwiększenia obecności żołnierzy i sprzętu USA w Polsce. Mimo to PiS mówi o ogromnym sukcesie, a opozycja nie zostawia suchej nitki na Andrzeju Dudzie.

Bus, którym Krzysztof Bosak podróżuje po Polsce, został w środę zniszczony. Nieznani sprawcy wybili w nim szyby, przebili opony a także wypisali sprayem hasła na karoserii. Do sytuacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki.