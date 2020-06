Przegląd prasy 4.06.2020 Elbląg, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Dodatek solidarnościowy to ciekawa alternatywa dla świadczenia postojowego. Pomoc ma trafić do osób, które straciły pracę w związku z pandemią po 31 marca 2020 roku. Ponadto szykuje się duża podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany.

Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach!

Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Kibice już od 19 czerwca będą mogli wrócić na polskie stadiony. Liczba miejsc będzie jednak ograniczona. Na każdym meczu widownia może wypełnić się w 25 procentach.