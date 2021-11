Przegląd prasy 4.11.2021 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Odsłonięcie Pomnika Twórców Niepodległości, koncert, festyn dla mieszkańców, bieg. Elblążanie będą mieli wiele różnych okazji do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Wspólne świętowanie rozpocznie się już 10 listopada.

Wzrost cen surowców - gazu, benzyny, prądu, a także presja inflacyjna, planowane zmiany podatkowe i ograniczenie dochodów samorządów, to główne powody koniecznych zmian w pięciu opłatach lokalnych. Mówili o tym dziś podczas konferencji prasowej, Witold Wróblewski, prezydent Elbląga i Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Prasówka 4.11 Elbląg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pewien 27-latek postanowił „przetestować” swoje bmw wybierając do tego celu aleję Grunwaldzką w Elblągu. Rozpędził auto do 123 km/h w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h.