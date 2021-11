Przegląd prasy 6.11.2021 Elbląg. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Wiele lat temu należeli do najbardziej znanych mieszkańców Elbląga. Dzisiaj, poza najbliższą rodziną mało już ktoś o nich pamięta. Szkoda, bo to przecież oni budowali sławę i pozycję naszego miasta. Przypomnijmy niektórych z nich.

Trzy filary ESG - Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka - to jednocześnie obszary zagadnień, o których dyskutują paneliści podczas trzech dni Kongresu ESG - Polska Moc Biznesu. Ekologia jest motywem przewodnim debat w piątek, 5 listopada, czyli trzeciego dnia Kongresu

12-letnia dziewczynka zginęła dziś w wypadku samochodowym w Elblągu. Do tragicznego zdarzenia doszło na ul. Pasłęckiej - na wyjeździe w kierunku Warszawy.

Zaniedbana, poniemiecka willa przy ulicy Kościuszki w Elblągu kryła przez lata mroczną tajemnicę. Wyszła ona na jaw, gdy z domu uciekli w nocy próbujący go okraść złodzieje. Przestępcy dobrowolnie zameldowali się na posterunku Milicji Obywatelskiej, by zeznać, co zobaczyli po otwarciu jednej z szaf...