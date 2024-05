Przegląd prasy Elbląg 13.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Elblągu

Matura rozszerzona z języka angielskiego jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Zdający przystąpią do egzaminu w poniedziałek, 13 maja 2024 roku o godz. 9.00. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieścimy tego samego dnia, w którym odbędzie się matura. Rozwiązania zadań zostaną dla nas przygotowane przez eksperta. Sprawdź, jak będzie wyglądał egzamin maturalny z języka angielskiego, co trzeba na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki.