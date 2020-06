Przegląd tygodnia w Elblągu, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdź, gdzie głosować w gm. Elbląg w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Wybory odbędą się 12.07.2020 w całej Polsce, jednak każdy uprawniony do głosowania przypisany jest do konkretnej obwodowej komisji wyborczej, która tego dnia, podczas wyborów prezydenckich, urzęduje w konkretnym lokalu wyborczym. Aby uniknąć szukania właściwego lokalu w gm. Elbląg sprawdź poniżej, gdzie możesz zagłosować. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego i maseczki na twarz.

Koronawirus utrudnia życie artystom. Jak sobie radzi Marta Gałuszewska, znana od niedawna jako MVRT, wydała właśnie singiel "Rooftop". To nowa odsłona popularnej wokalistki, laureatki The Voice of Poland.

Policjanci w Elblągu poszukują mężczyzny, który celowo uszkodził przyciski w panelu sterującym windą w jednym z budynków przy al. Grunwaldzkiej. Straty oszacowano na ponad 1000 złotych.

– Jeżeli do II tury wejdzie Rafał Trzaskowski, wejdzie PO, to oczywiście, że na niego zagłosuję. Wszystko jest lepsze, mniejsze zło – oznajmił w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Dodał jednak, że to on, jako niezależny kandydat, ma największe szanse pokonać w II turze wyborów Andrzeja Dudę.

Trzy szkoły w Elblągu zyskały nowe boiska. Obiekty sportowe powstały przy Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 18 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Koszt tych inwestycji to prawie 1,7 miliona złotych.

Parking Park and Ride powstał na placu Dworcowym w Elblągu. Kierowca zostawiając swój samochód na tym parkingu i opłacając postój w parkomacie, ma prawo do korzystania z komunikacji miejskiej za darmo w czasie ważności wykupionego biletu. To pierwsze takie rozwiązanie w mieście.