Przegląd tygodnia z 31.10.2021 w Elblągu. Najważniejsze wydarzenia od 24.10 do 30.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Elbląg, 31.10.2021. 24.10 - 30.10.2021: top 3 artykuły

📢 Młode hokeistki z Elbląga będą reprezentować Polskę Dwie hokeistki z Elbląga: 16-letnia Maja Brzezińska i 17-letnia Julia Grzelak powalczą w barwach narodowych w Islandii w Pucharze Czterech Narodów. Rywalkami Biało-Czerwonych będzie Islandia (11 listopada), Wielka Brytania (12 listopada) i Hiszpania.(13 listopada). 📢 Elbląska policja na Wszystkich Świętych: co wolno, czego nie wolno, na co trzeba uważać W związku z przygotowaniem do uroczystości Wszystkich Świętych na drogach Elbląga i powiatu elbląskiego pojawi się większa liczba policyjnych patroli. Zadaniem funkcjonariuszy będzie zadbanie o to, aby ten czas przebiegł spokojnie i aby każdy z nas bezpiecznie dotarł nad groby swoich bliskich. Tegoroczne działania zaplanowano w okresie od 29 października do 2 listopada. Policjanci przypominają, aby poza zachowaniem szczególnej ostrożności na drodze zadbać również o zabezpieczenie swojego mienia przed dostępem osób niepowołanych.

📢 Elbląg: zmiany organizacji ruchu na ulicy Bema Firma PBO EKOBUD informuje, że w celu dokonania modyfikacji trasy rurociągu sanitarnego, 3 listopada wznowione zostaną prace remontowe na ulicy Bema - na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Komeńskiego.

📢 Nie nosisz maseczki w sklepie? Masz zbędne 500 złotych? Korzystanie z maseczek zasłaniających nos i usta podczas przebywania w gronie innych osób w miejscach publicznych, to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale to również oznaka troski o zdrowie nas wszystkich. Dlatego policjanci i pracownicy jednego z elbląskich centrów handlowych zadbali o to, by wśród osób przebywających w obiekcie nie znalazły się takie bez maseczki.

📢 Pętla Mazurska za 167 mln zł. Powstać mają m.in. dwa tunele łączące jeziora To inwestycja, jakiej jeszcze na Mazurach nie było. Pętla Mazurska, bo o niej tu mowa, ma połączyć kilka osobnych jezior, tak by weszły one w skład Szlaku Wielkich Jezior - Mazurskiego Morza, jak określany jest popularnie ten region naszego kraju. 📢 W ciągu 2 lat PKP zmodernizuje linię szerokotorową z Braniewa do obwodu kaliningradzkiego PKP Polskie Linie Kolejowe szykują się do modernizacji linii szerokotorowej nr 217 na odcinku Braniewo – granica państwa z należącym do Federacji Rosyjskiej obwodem kaliningradzkim. Według planów PKP powstać ma tu także nowa stacja kolejowa. 📢 Ten mężczyzna jest poszukiwany listem gończym 48-letni Adam Kaliszuk, jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Braniewie do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178a§1 i 4 kk. Mężczyzna prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości i był już wcześniej prawomocnie skazany za taki czyn.

📢 Handlowali lewymi lekami. Grożą im dwa lata więzienia Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zabezpieczyli prawie 100 tys. sztuk tabletek, ponad 14 tys. ampułek oraz 2 kg różnych medykamentów, zapakowanych w woreczki strunowe. Były to, m. in.: sterydy, testosterony, leki na przyrost tkanki mięśniowej, środki na potencję dla kobiet, viagra, farmaceutyki poprawiające wydolność płuc. Wartość rynkowa nielegalnych suplementów wynosi ponad 2,5 mln zł. 📢 Strażak z Elbląga brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Kickboxingu We Włoszech odbyły się Mistrzostwa Świata w kickboxingu największej i najbardziej prężnej federacji kickboxingu na świecie WAKO. Adrian Durma (UKS Silvant Kajak) strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu powtórzył wyczyn z przed dwóch lat i zdobył brązowy medal w kategorii do 74kg w formule lightcontact.

📢 Elbląg czasów przed- i powojennych na połączonych wystawach 5 listopada o godzinie 18 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędzie się wyjątkowy, podwójny wernisaż nowych ekspozycji. Po długiej przerwie, w zmienionej oprawie i na nieco ograniczonej powierzchni, powróci wystawa „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii”. Po raz pierwszy będzie też okazja, by obejrzeć wystawę zatytułowaną „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955”, będącą swego rodzaju chronologiczną kontynuacją „Świadectw”. 📢 Polski Ład wesprze rewitalizację Wyspy Spichrzów w Elblągu 27 milionów złotych otrzyma Elbląg na rewitalizację Wyspy Spichrzów - terenów przeznaczonych pod inwestycje. Pieniądze rządowe przyznano miastu w ramach programu Polski Ład. 📢 Przekop Mierzei Wiślanej. Jerzy Wilk patronem Mostu Południowego. Pamiątkową tablicę odsłonił Jarosław Kaczyński Most Południowy nad przekopem Mierzei Wiślanej nazwano imieniem jego orędownika śp. Jerzego Wilka, parlamentarzysty PiS i prezydenta Elbląga. Pamiątkową tablicę odsłonił Jarosław Kaczyński. – Jest rzeczą dobrą chronić pamięć o ludziach, którzy swoim życiem udowodnili, że można zrobić wiele dla swojej Ojczyzny, swojego miejsca zamieszkania. Dla ludzi, którzy służą innym – mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

