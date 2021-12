Radny z opozycji wyciąga rękę do prezydenta Elbląga. Starajmy się razem o pieniądze dla miasta - mówi Rafał Traks

"Do prezydenta mówię: sprawdzam. Pomimo wyraźnej niechęci Witolda Wróblewskiego do mnie, informuję, iż zamierzam wspierać dobre projekty dla naszego miasta" - napisał samorządowiec na swoim portalu społecznościowym. Jak zapewnia, jest w każdej chwili gotów do współpracy z prezydentem Elbląga.

A jest o co walczyć. W drugiej edycji Polskiego Ładu każda gmina może złożyć trzy wnioski inwestycyjne, a dodatkowe 2,5 mld złotych trafić ma na inwestycje na terenach popegeerowskich (znajdujące się na tych terenach gminy i powiaty mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski na te działania).

Nabór wniosków w drugiej edycji Polskiego Ładu potrwa do 15 lutego przyszłego roku.