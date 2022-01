Region. Umorzone nie znaczy zapomniane. Odpowiedzą za kradzieże sprzed 2 lat Witold Chrzanowski

KPP Braniewo

Umorzone nie znaczy zapomniane, a sprawcy niewykrytych spraw nie mogą spać spokojnie. Policjanci wielokrotnie wracają do postępowań sprzed lat, by w oparciu o nowe ustalenia odtwarzać szczegółowo przebieg zdarzeń i zatrzymywać ich sprawców. Tak było też w przypadku kradzieży z włamaniem, do których doszło w 2020 roku na terenie Braniewa. Dzięki wytężonej pracy kryminalnych doszło do ustalenia podejrzanych o te przestępstwa oraz zatrzymania jednego z nich. Drugi ze sprawców przebywa już w areszcie.