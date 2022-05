Rowerem do 7 km od Elbląga. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Wycieczki rowerowe w okolicy Elbląga

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Elbląga, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Elblągu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 15 maja w Elblągu ma być 16°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,71 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 618 m

Trasę rowerową mieszkańcom Elbląga poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa na koniec świata. Tym razem odwiedziliśmy Starą Pasłękę. Trasa jest bardzo malownicza i prowadzi w większości po bezdrożach. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy: starą cegielnie w Suchaczu, Frombork, Różaniec, Ujście, Starą i Nową Pasłękę oraz Braniewo. Polecam tą wycieczkę.

