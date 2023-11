Rusza kolejna edycja stypendiów i Elbląskich Nagród Kulturalnych Wojciech Szymaniak

Prezydent Elbląga zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz do aplikowania o stypendia artystyczne i stypendia kulturalne. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2023 r.