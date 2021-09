Ruszają elbląskie „Promocje” dla młodych artystów

W ostatnich latach program ten realizowany jest z wpływów z 1 proc. podatku przekazywanego na rzecz Towarzystwa jak i ze środków własnych ETK a kierowany do studentów uczelni artystycznych, młodych twórców (do 35 roku życia). Dotąd w gronie stypendystów ETK znaleźli się m.in. Alicja Król, Miłosz Janiak, Magdalena Garbecka, Agnieszka Pietrzyk, Barbara Misiewicz, Karolina Kardas, Krzysztof Narodowski, Robert Furs. Stypendium można przeznaczyć na m.in. realizację koncertu, wystawy, wydanie płyty czy książki ale też i na udział w kursach mistrzowskich czy festiwalach. W tym roku wnioski o stypendia można składać do 30 września, a szczegółowy regulamin zamieszczony jest na Facebooku ETK jak i na stronie internetowej.