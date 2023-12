Ścieżki nordic walking do 37 km od Elbląga. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 16 - 17 grudnia

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Elbląga? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać w okolicy Elbląga na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy ścieżki w odległości do 37 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking z Elbląga

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 37 km od Elbląga. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łowcy fok i bursztynu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Elbląga

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej ver. 2016 Stopień trudności: 3.0

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Buki Wysoczyzny Elbląskiej ver. 2016 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 11,19 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 995 m JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Elbląga Obecnie stan na 2022 - Droga wewnątrz Rezerwatu została zlikwidowana (praktycznie całkowicie zarosła). Usunięta została również tablica informacyjna widoczna na zdjęciach. Został tylko mostek z zakazem wejścia. Ogólnie trasa wg. tracku bardzo trudna miejscami pokonywanie jarów bez widocznych ścieżek (elementy przeprawowe).

Wycieczka mająca na celu propagowanie turystyki aktywnej regionu w którym została przeprowadzona. Ślad utrwalony w celu wykorzystania przez osoby chętne. Trasy często pokonuję w sposób przeprawowy nie korzystając z utartych dróg (krzaki, pola, rzeczki) na tzw. azymut stąd mogą występować problemy z przebieżnością dla "normalnego" turysty:)

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,45 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m Trasę do marszu z Elbląga poleca GR3miasto Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.

Wędrując bądź jeżdżąc tędy na rowerowe trzeba wiedzieć, że w ten teren najlepiej wybrać się gdy jest sucho. Mroźna zima oraz suche lato bez większych opadów wydają się najbardziej dogodnymi okresami na wizytę, jednak wiosną i jesienią też jest tam pięknie.

Wędrując tutejszymi szlakami turystyki pieszej należy pamiętać, że większość z nich wiedzie w dość trudnym, pagórkowatym terenie. Niektóre ścieżki są bardzo wąskie i strome. Szczególną ostrożność należy zachować wędrując zboczami wzgórz oraz krawędziami wzdłuż meandrujących głębokimi jarami potoków. Dla lepszej stabilności warto ubrać obuwie za kostkę oraz podeprzeć się kijami trekkingowymi.

Kilometr, kilometrowi nierówny Obszar Bażantarni Elbląskiej kształtują liczne strome wzniesienia, poprzecinane głębokimi jarami i meandrującymi w nich potokami, dlatego też pokonana przez nas trasa jest dość wymagająca, pomimo niewielkiego dystansu. Z pewnością ten niedzielny wypad mało ma wspólnego z tzw. „niedzielnym spacerkiem”. Dwanaście kilometrów w tak górzystym terenie robi swoje. Zresztą ślad trasy i mapę udostępniam poniżej. Wybierzcie się naszym tropem, a przekonacie się, że kilometr, kilometrowi faktycznie jest nierówny.

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

