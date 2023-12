Spacer do 37 km od Elbląga. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 9 - 10 grudnia

Szukasz pomysłu na urokliwą trasę na spacer w okolicy Elbląga? Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny dystans, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 37 km od Elbląga. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w pobliżu Elbląga warto sprawdzić w weekend.

Trasy spacerowe w pobliżu Elbląga

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 37 km od Elbląga, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Dystans: 11,08 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Spacerowiczom z Elbląga trasę poleca Max_c74 Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka po Bażantarni Elbląskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,45 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 508 m

Suma zejść: 509 m GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Elbląga Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.

Wędrując bądź jeżdżąc tędy na rowerowe trzeba wiedzieć, że w ten teren najlepiej wybrać się gdy jest sucho. Mroźna zima oraz suche lato bez większych opadów wydają się najbardziej dogodnymi okresami na wizytę, jednak wiosną i jesienią też jest tam pięknie.

Wędrując tutejszymi szlakami turystyki pieszej należy pamiętać, że większość z nich wiedzie w dość trudnym, pagórkowatym terenie. Niektóre ścieżki są bardzo wąskie i strome. Szczególną ostrożność należy zachować wędrując zboczami wzgórz oraz krawędziami wzdłuż meandrujących głębokimi jarami potoków. Dla lepszej stabilności warto ubrać obuwie za kostkę oraz podeprzeć się kijami trekkingowymi.

Kilometr, kilometrowi nierówny Obszar Bażantarni Elbląskiej kształtują liczne strome wzniesienia, poprzecinane głębokimi jarami i meandrującymi w nich potokami, dlatego też pokonana przez nas trasa jest dość wymagająca, pomimo niewielkiego dystansu. Z pewnością ten niedzielny wypad mało ma wspólnego z tzw. „niedzielnym spacerkiem”. Dwanaście kilometrów w tak górzystym terenie robi swoje. Zresztą ślad trasy i mapę udostępniam poniżej. Wybierzcie się naszym tropem, a przekonacie się, że kilometr, kilometrowi faktycznie jest nierówny.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bażantarnia Elbląska z buta Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,54 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podejść: 1 243 m

Suma zejść: 1 247 m Trasę spacerową mieszkańcom Elbląga poleca GR3miasto Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach, szczególnie teraz zimą. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również na narty.

Trasa naszej wędrówki prowadzi znanymi, a zarazem najbardziej atrakcyjnymi odcinkami szlaków pieszych parku Bażantarni i choć dystans wyniósł w sumie 12,5 km, to nie można powiedzieć, że był to łatwy „niedzielny spacerek”. Marszrutę rozpoczynamy u stóp słynnej Góry Chrobrego, której nazwa zastępczo używana jest dla Wzniesienia Krucza. Wspinamy się na jej szczyt, który mierzy 92 m n.p.m. rzucając okiem na śmigających narciarzy i snowboardzistów. W górę wędrujemy oznakowanym kolorem żółtym, pieszym Szlakiem Okólnym, który jak sama nazwa podpowiada wiedzie dookoła parku Bażantarni. Po pokonaniu wzniesienia w towarzystwie gaju modrzewiowego dochodzimy do krzyżówki szlaków, gdzie odbijamy na oznakowany kolorem niebieskim szlak o górskim charakterze. Podobno, to jeden z najbardziej wymagających szlaków tego obszaru, wiodący przez liczne wzgórza, których wysokości przekraczają 100 m n.p.m. I faktycznie, wszystko się zgadza. Niełatwa ścieżka do przebycia daje nam trochę w kość. Na naszej marszrucie zaliczamy Wzgórze Marii, Wzniesienie Poetów, Wzgórze Trzynastu Sosen, a także Górę Sowią. Nieopodal ostatniego ze wzgórz docieramy jednak to tzw. Świątyni Dumania. Miejsce to jest ostoją dla wytrwałych w boju turystów. Mamy więc satysfakcję, że i my tu dotarliśmy. Pokonany, trudny odcinek zachwyca jeszcze innymi atrakcjami. Po drodze mieliśmy okazję pokonać kilka ciekawych drewnianych mostków nad meandrującymi głębokimi jarami potokami… ehhh, te przecudne widoki!

To jeszcze jednak nie koniec przygód na niebieskim szlaku. Kulminacją naszej wspinaczki jest Góra Ludowa u stóp której znajduje się tzw. Parasol. To nic innego jak drewniane zadaszenie nad okrągłą ławką, stanowiącą miejsce wypoczynku na szlaku. Przed kolejnym mostkiem nad leśną strugą szlak niebieski łączy się z zielonym. W towarzystwie ich obu przekraczamy więc Srebrny Potok, gdzie odbijamy na schodzący z powrotem w kierunku miasta, oznakowany kolorem czerwonym - długodystansowy Szlak Kopernikowski. Szlakiem tym wędrujemy wzdłuż malowniczo meandrującej rzeki. Miejscami jej brzegi są bardzo wysokie, a ścieżka dość wąska, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność. Po drodze ponownie mijamy jedną z drewnianych kładek - Most Elewów – tyle, że tym razem po drugiej stronie Srebrnego Potoku. Nieco niżej, nieopodal urwiska, na dnie koryta rzeki spoczywa ogromny głaz narzutowy zwany Diabelskim Kamieniem.

Około 500 metrów od głazu, na kolejnym zakolu rzeki porzucamy czerwony szlak i pniemy się wąską ścieżką na krawędź wzniesienia, którym wiedzie oznakowany kolorem zielonym Szlak Jaszczurek. Jego nazwa wywodzi się od elbląskiej grupy harcerzy, której to członkowie samodzielnie wyznakowali ten szlak w 1951 r. Trasa ta cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców Elbląga. Podążają nią spacerowicze, biegacze, a także rowerzyści. My szlakiem pniemy się nim aż po słynne wzniesienie, zwane jako Belweder. Niegdyś na szczycie wznosiła się wieża widokowa, dziś to miejsce wypoczynku więc i my korzystamy z chwili wytchnienia. Nieco dalej ze szlaku zielonego ponownie wskakujemy na żółty, a za chwilę też na niebieski, którym schodzimy z powrotem do miasta zamykając pętlę na 12,5 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Elblągu

