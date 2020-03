Spór o dostawy ciepła od najbliższego sezonu grzewczego w Elblągu. Czy mieszkańcom grozi widmo zimnych kaloryferów?

Od kilku lat trwa spór między władzami Elbląga a spółką Energa Kogeneracja dotyczący dostaw ciepła już od najbliższego sezonu grzewczego. Energa Kogeneracja w grudniu 2019 roku wypowiedziała umowę na dostawy ciepła. Od tego czasu trwają intensywne negocjacje. W lutym Energa Kogeneracja Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedstawiły własne modele zaopatrzenia miasta w ciepło. Trwa analiza projektów przez miejskich radnych. Decyzję poznamy na najbliższej nadzwyczajnej Radzie Miasta 19 marca 2020 roku.

Spór w Elblągu między władzami miasta i Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a spółką Energą Kogeneracja trwa od kilku lat. Sytuacja dotyczy dostaw ciepła od najbliższego sezonu grzewczego (2020-2021). Zgodnie z unijnymi przepisami Energa do 30 czerwca 2020 roku musi w elbląskiej elektrociepłowni wyłączyć trzy kotły, które nie spełniają norm dotyczących redukcji emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Wypowiedzenie umowy na dostawy ciepła w Elblągu W związku z tym upływającym terminem Energa Kogeneracja w grudniu 2019 roku wystosowała do EPEC oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na dostawy ciepła. Okres wypowiedzenia kończy się 30 września 2020 roku. Energa podkreślała potrzebę zawarcia nowej umowy z miastem na dłuższy czas tak, aby uzasadniło to inwestycje i modernizację urządzeń konieczne do wypełnienia norm. Jak wskazuje spółka Energa, miasto nie zgodziło się na zawarcie takiej umowy, która gwarantowałaby spółce ciągłość odbioru ciepła.

EPEC jednak ocenia, że wypowiedzenie umowy „jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych”. Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, w grudniu 2019 roku zapewniał mieszkańców, że nie ma żadnego zagrożenia brakiem dostaw ciepła do mieszkańców, wskazując, że umowa z Energą jest bezterminowa i zmiana właściciela nie będzie miała żadnego wpływu na dostawy ciepła.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującą umową to na sprzedawcy, czyli Enerdze spoczywa obowiązek utrzymywania urządzeń służących do wytwarzania ciepła w stanie odpowiadającym wymogom przepisów o budowie i eksploatacji tych urządzeń –zapewniał w grudniu 2019 roku Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Do negocjacji między władzami Elbląga a spółką Energa Kogeneracja włączyło się Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Urząd Regulacji Energetyki. Spotkanie, w którym brali udział prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, wiceprezydent Elbląga, Janusz Nowak, prezes EPEC, Andrzej Kuliński oraz przedstawiciele ministerstwa i URP, odbyło się na początku lutego i miało na celu przedstawienie informacji o dostawach ciepła w mieście i próbę rozwiązania sporu.

Naszym celem jest kontynuacja negocjacji z Energą Kogeneracja po to, by system ciepłowniczy dostarczał elblążanom ciepło bez zakłóceń i w oparciu o unijne normy środowiskowe – informowała 21 lutego Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Jednocześnie władze miasta odparły zarzuty Energii dotyczące braku akceptacji konkretnych modeli zaopatrzenia Elbląga w ciepło na przestrzeni ostatnich 8 lat. - Faktem jest, że wszystkie składane od 2012 roku propozycje Energi, nawet te mało satysfakcjonujące, związane z utrzymaniem paliwa węglowego, były uwzględniane w planach zaopatrzenia Elbląga w ciepło – dodaje Joanna Urbaniak. Dwa modele zaopatrzenia miasta w ciepło 27 lutego 2020 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta dotycząca zaopatrzenia miasta w ciepło. Wzięli w niej udział także przedstawiciele spółki Energa. Zarówno Energa Kogeneracja – dominujący wytwórca ciepła do miejskiej sieci, jak i EPEC – spółka zarządzająca siecią ciepłowniczą – podczas sesji przedstawiły swoje modele produkcji i dostaw ciepła do mieszkańców. Model Energi zakłada budowę gazowej kotłowni rezerwowo-szczytowej i układu silników gazowych. Wysokość niezbędnej inwestycji wynosi 243 mln zł. Natomiast miejska spółka przedstawiła plan budowy własnego źródła, gdzie preferowanym paliwem byłby gaz. Nakłady inwestycyjne modelu proponowanego przez EPEC mogą wynieść od 170 do 240 mln zł w zależności od przyjętych rozwiązań i zaangażowania Energi.

Obie propozycje zostaną przeanalizowane przez radnych w ramach prac komisji. Jednym z kluczowych czynników decyzyjnych będzie dla samorządowców bezpieczeństwo dostaw ciepła. W procesie analizy, oprócz technologii i wpływu na środowisko, radni pochylą się przede wszystkim nad tym, jak dany model przełoży się na cenę energii cieplnej dla mieszkańców oraz bezpieczeństwo dostaw – mówi Joanna Urbaniak.

Decyzja ma zostać podjęta do 19 marca. Wtedy też odbędzie się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta Elbląga, podczas której zaprezentowany zostanie wybrany model zaopatrzenia miasta w ciepło. Obecnie Energa Kogeneracja zapewnia ok. 80 procent zapotrzebowania na ciepło w mieście. Natomiast ciepłownia węglowa „Dojazdowa”, której właścicielem jest EPEC, pozwala na pokrycie ok. 20 procent zapotrzebowania na energię cieplną.

