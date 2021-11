Stacja Olsztyn Główny zostanie przebudowana. Koniec prac za trzy lata

– Realizujemy Krajowy Program Kolejowy o wartości 76 mld zł. To ponad 120 zadań inwestycyjnych po to, by tworzyć jak najlepszą kolej. Jedną z tych inwestycji jest , którą będziemy realizować praktycznie w centrum pięknego miasta Olsztyn, jest modernizacja stacji pasażerskiej Olsztyn Główny z elementami ruchu kolejowego. Celem jest poprawa dostępności, bezpieczeństwa, informacji – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. – Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie też podpisana umowa na budowę nowego dworca. Wtedy będziemy mieli komplet – dodaje wiceminister Bittel.

Przedmiotem umowy PKP PLK z Torpolem jest kompletna przebudowa układu torowo-peronowego stacji Olsztyn Główny. Wybudowane zostaną nowe, szersze i wyższe perony, które – z uwagi na skrajnię – zostaną nieco rozsunięte w stronę północną. Istniejące wiaty na peronach 2, 3 i 4 zostaną zachowane. Dodatkowo przy peronie 1 zostanie wybudowana dodatkowa krawędź peronowa. Oczywiście pojawi się nowa informacja pasażerska, a całość zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.