Strażacy usuwają roje i gniazda pszczół, os oraz szerszeni

Państwowa Straż Pożarna przypomina: Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej każdorazowo po przyjeździe na miejsce zdarzenia ocenią stopień zagrożenia. Interwencję w zakresie usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych strażacy podejmują w określonych przypadkach: w miejscu przebywania zorganizowanych grup dzieci oraz osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Strażacy w uzasadnionych przypadkach mogą ograniczyć się do ewakuacji osób z obiektu, wydzieleniu i oznakowaniu strefy zagrożenia.

Każde wezwanie związane z owadami błonkoskrzydłymi wiąże się z wyjazdem samochodu ratowniczo-gaśniczego, który w tym czasie może być potrzebny do innej interwencji o wyższym priorytecie ratowniczym, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie. Takie sytuacje powodują wydłużenie czasu dojazdu zastępów pożarniczych np. do wypadków drogowych, czy pożarów. Dlatego, zanim zdecydujemy się zgłosić potrzebę interwencji związanej z usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os i szerszeni, zastanówmy się, czy zgodnie z prawem to zgłoszenie jest zasadne.

Na rynku istnieje wiele firm, które profesjonalnie zajmują się usuwaniem rojów i gniazd pszczół, os oraz szerszeni. Wezwanie specjalistycznej firmy jest najprostszą metodą likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych.