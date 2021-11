Święto i pomnik, które mają jednoczyć. 11 Listopada w Elblągu

- Jesteśmy tuż przed Świętem Niepodległości i chcieliśmy przedstawić program obchodów. Święto będzie obchodzone w różnych aspektach, będzie Msza, bieg, koncert, ale i odsłonięcie Pomnika Twórców Niepodległości. Chcę zaprosić wszystkich mieszkańców na te obchody. Sportowo, kulturalnie, duchowo – można w tym święcie uczestniczyć – zachęca prezydent Witold Wróblewski – To jedno z najważniejszych świąt dla każdego Polaka – dodał prezydent

- Z pomysłem dla upamiętnienia odzyskania niepodległości wystąpiła Pani Maria Kosecka i zaraziła mnie tym pomysłem. Zaproponowałem rozszerzenie jego formuły, by poza Marszałkiem Piłsudskim byli również upamiętnieni Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński i Roman Dmowski. Ludzi tak różnych orientacji, których łączyła walka o niepodległość. Ten pomnik ma być właśnie symbolem łączenia narodu, a nie jego dzielenia – wskazuje Wróblewski

- Miasto stawiając pomnik wykazuje się troską o patriotyczne wychowanie młodzieży, pomnik będzie przyczynkiem do budowania tak potrzebnej nam wszystkim zgody. Twórców niepodległości dzieliło wiele, łączyła miłość do Ojczyzny. Chcemy by pomnik był miejscem spotkań młodych i dorosłych elblążan – mówi radna Maria Kosecka – Pragnę podziękować prezydentowi, że od początku do końca wspierał z zaangażowaniem ten pomysł.