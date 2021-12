Sylwester 2021 w Elblągu - pogoda. Sprawdź, czy będzie padać

W jaki dzień wypada Sylwester 2021?

W tym roku Sylwester wypada w piątek. Pamiętaj, by mieć to na uwadze, jeśli planujesz dłuższe wolne. Możesz chcesz wziąć wolne w dniu Sylwestra lub przed? A może planujesz kilka dni wolnego po Sylwestrze? To świetna okazja, by wziąć dłuższe wolne i odpocząć.

Sylwester: zwyczaje i przesądy

Sylwester to święto obchodzone 31 grudnia. Świętujemy wtedy koniec starego roku i początek nowego roku. Świętowanie polega na zabawie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. O północy wznoszony jest toast za powodzenie w nadchodzącym roku. Toast wznoszony jest kieliszkiem szampana. O tej godzinie zwykle oglądamy również fajerwerki.

Zwyczaj obchodzenia Sylwestra narodził się na przełomie XIX i XX wieku. Z początku świętowały jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa. Dopiero z czasem Sylwestra zaczęli obchodzić również ubożsi ludzie.