Teatr Sewruka w Elblągu: do kogo trafią Aleksandry 2022?

Dziś, w dobie internetu i ekranów, teatr może wydawać się przestarzały. Jednak to właśnie teatr oferuje nam wyjątkowe doświadczenie, którego nie można osiągnąć na ekranie. Teatr to przestrzeń, gdzie aktorzy żyją swoimi rolami, a widzowie są blisko nich, na żywo, dzieląc z nimi emocje i doświadczenia.

Chcemy podziękować wszystkim artystom teatralnym za ich pracę i za to, że dzielą się z nami swoim talentem. Dziękujemy za to, że umożliwiają nam wchodzenie w światy, które wymykają się naszej codziennej rzeczywistości. Dziękujemy za to, że w czasach kryzysu, jak ten, który przeżywamy teraz, teatr pozostaje oazą, w której możemy odpocząć od rzeczywistości i odnaleźć ukojenie dla naszych dusz. W obliczu trudnych czasów, jakie przyszły nam przetrwać, teatr odgrywa jeszcze ważniejszą rolę. Daje nam nadzieję i pozwala na ucieczkę od codzienności, a także przypomina o wartościach, które są dla nas tak ważne.