Terytorialsi z Warmii i Mazur są już na granicy z Białorusią

Alert wojsk Obrony Terytorialnej ogłoszono wczoraj. Wczoraj też o pełnej gotowości m.in. żołnierzy poinformował też minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

- Od godziny 10.30 100 proc. żołnierzy 1,2,4 BOT jest w 6-godzinnej gotowości do działania.Żołnierze! Sprawdźcie wyposażenie i środki łączności, powiadomcie pracodawców i bliskich - powiedział minister Kamiński.

Wkrótce po wystąpieniu ministra, na granicę z Białorusią przybyli pierwsi żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurska Brygady Obrony Terytorialnej.

– Na granicy są już nasi żołnierze z grupy rozpoznania obrazowego, którzy, z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, monitorują sytuację w rejonie przygranicznym – mówi Paulina Kucińska, rzecznik prasowa 4 Brygady Obrony Terytorialnej.

Rzecznik podkreśliła, że dowództwo podwyższyło alert gotowości terytorialsom z Warmii i Mazur do wsparcia Straży Granicznej.

– Oznacza to, że żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, po otrzymaniu rozkazu od dowódcy, w ciągu sześciu godzin będą musieli stawić się w jednostce wojskowej. Żołnierze zostali uprzedzeni, by móc poinformować wcześniej swoich bliskich i pracodawców, którzy, wg ustawy o powszechnym obowiązku obrony, są zobligowani do umożliwienia stawiennictwa żołnierzy – dodała Paulina Kucińska.