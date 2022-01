Trasy rowerowe do 7 km od Elbląga. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Elbląga

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Elbląga, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 122,99 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 891 m

Rowerzystom z Elbląga trasę poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa na Mazury Zachodnie. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia w większości asfaltowa. Kilka leśnych i polnych ścieżek na krótkich odcinkach bez większych przeszkód. Celem wycieczki były: pałace, dwory, zamki, kościoły, cmentarze i klika innych ciekawych miejsc wartych zatrzymania na chwilę po drodze. Polecam tą trasę.

