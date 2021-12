Trasy spacerowe do 37 km od Elbląga. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 37 km od Elbląga, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Z Tolkmicka wyruszyliśmy na drugą pętlę krajoznawczą. Tym razem skupiliśmy się zdecydowanie na przyrodzie, wszak sama miejscowość nie jest już tak ciekawa jak wcześniej odwiedzane Kadyny. Najstarsze wzmianki na temat tego miasta są legendami. W najbliższej okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, którego pozostałości się zachowały się do dziś w pobliskim rezerwacie przyrody, którego utworzono wzdłuż biegu rzeki Stradanki. W planie naszej wędrówki było zatem zapoznanie się z tzw. Wałami Tolkmita oraz innymi ciekawostkami skrywającymi się w lasach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Z uwagi na szybko zapadający zmrok nie udało nam się dotrzeć do tzw. Świętego Kamienia, który leży w wodach Zalewu Wiślanego. Zamierzamy jednak tu wrócić i odwiedzić to miejsce na rowerach. Nawiguj

Bażantarnia Elbląska, to niewielki, zalesiony obszar znajdujący się na skraju Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Cechuje się on dość mocno pofałdowanym terenem, którego wzgórza sięgają 150 m n.p.m. Pomiędzy wzniesieniami, w głębokich wąwozach meandrują malownicze potoki, które sprawiają wrażenie jakbyśmy byli w górach. Bażantarnia Elbląska to wspaniały rejon na wędrówki a także pełne wrażeń wycieczki rowerowe.

Wędrując bądź jeżdżąc tędy na rowerowe trzeba wiedzieć, że w ten teren najlepiej wybrać się gdy jest sucho. Mroźna zima oraz suche lato bez większych opadów wydają się najbardziej dogodnymi okresami na wizytę, jednak wiosną i jesienią też jest tam pięknie.

Wędrując tutejszymi szlakami turystyki pieszej należy pamiętać, że większość z nich wiedzie w dość trudnym, pagórkowatym terenie. Niektóre ścieżki są bardzo wąskie i strome. Szczególną ostrożność należy zachować wędrując zboczami wzgórz oraz krawędziami wzdłuż meandrujących głębokimi jarami potoków. Dla lepszej stabilności warto ubrać obuwie za kostkę oraz podeprzeć się kijami trekkingowymi.