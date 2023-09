Trasy spacerowe do 37 km od Elbląga. Urokliwe ścieżki na weekend 23 - 24 września

Nie masz pomysłu na niebanalną ścieżkę spacerową z Elbląga? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mają różny dystans, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 37 km od Elbląga. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Elbląga warto wybrać w weekend.

Wycieczki ze spacerem z Elbląga

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 37 km od Elbląga, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Tolkmicko - najciekawsze zakątki okolicy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,81 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 453 m

Suma zejść: 470 m Trasę dla spacerowiczów z Elbląga poleca GR3miasto Z Tolkmicka wyruszyliśmy na drugą pętlę krajoznawczą. Tym razem skupiliśmy się zdecydowanie na przyrodzie, wszak sama miejscowość nie jest już tak ciekawa jak wcześniej odwiedzane Kadyny. Najstarsze wzmianki na temat tego miasta są legendami. W najbliższej okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród Prusów, którego pozostałości się zachowały się do dziś w pobliskim rezerwacie przyrody, którego utworzono wzdłuż biegu rzeki Stradanki. W planie naszej wędrówki było zatem zapoznanie się z tzw. Wałami Tolkmita oraz innymi ciekawostkami skrywającymi się w lasach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Z uwagi na szybko zapadający zmrok nie udało nam się dotrzeć do tzw. Świętego Kamienia, który leży w wodach Zalewu Wiślanego. Zamierzamy jednak tu wrócić i odwiedzić to miejsce na rowerach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Kadyny - najciekawsze zakątki okolicy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,31 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 518 m

Suma zejść: 520 m Spacerowiczom z Elbląga trasę poleca GR3miasto

Nad Zalewem Wiślanym rozciągają się mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty sięgają 100 m n.p.m. To wspaniały kąsek dla osób aktywnych lubiących terenowe wycieczki zarówno na rowerze, pieszo, jak i w siodle. Podczas jednodniowej wędrówki nie sposób zobaczyć wszystkiego, ale to tylko przedsmak przed tym, co planujemy na wiosnę.

Mając coraz krótszy dzień rozłożyliśmy naszą wizytę na dwie odrębne wycieczki – jedna zataczała pętlę wokół wsi Kadyny druga wokół Tolkmicka. Zrealizowane trasy pozwoliły nam zapoznać się nie tylko z przepiękną przyrodą, ale także ciekawą architekturą i historią obu miejscowości. Okazuje się, że warto tu przyjechać także poza głównym sezonem turystycznym, ciesząc się znacznie niższymi cenami w lokalnych hotelach. O Kadynach nie bez kozery mówi się Cesarskie Kadyny, bądź Cesarska Wieś. Historia tej nazwy zaczyna się w roku 1898, po śmierci jednego z ostatnich właścicieli Kadyn, Artura Birknera, który w swoim testamencie cały majątek przekazuje cesarzowi Wilhelmowi II. Cesarzowi tak spodobało się to miejsce, że postanowił tu wybudować swoją letnią rezydencję. Rozpoczęto więc całkowitą przebudowę wsi w stylu willowym, wybudowano szkołę, cegielnię, a także Cesarską Majolikę, której to wyroby doceniano w kraju, jak i za granicą. Znaczna część zabytków zachowała się do dziś, stąd też znaczne zainteresowanie turystów, którzy odwiedzają to miejsce zarówno pod kątem relaksu jak i aktywnego wypoczynku.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Łowcy fok i bursztynu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,08 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podejść: 305 m

Suma zejść: 308 m Trasę dla spacerowiczów z Elbląga poleca Max_c74

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Elbląga

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

