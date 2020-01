Na Bulwarze Zygmunta Augusta i na placu przy katedrze. To tam można skorzystać z dwóch nowych ławek. Wyglądają nieco inaczej niż standardowe, ponieważ to ekoławki solarne wyposażone w wejścia USB do ładowania urządzeń.

Ekoławki solarne w Elblągu Dwie ławki solarne stanęły na Starym Mieście w Elblągu i mieszkańcy mogą już korzystać z ich udogodnień. Ławki wyposażone są w dwa gniazda USB do ładowania sprzętu elektronicznego, oświetlenie, ładowarkę indukcyjną oraz stojak na rowery. Ławkę zasila panel fotowoltaiczny. Nowe ławki zostały zakupione w ramach konkursu "Łączy nas turystyka". Zobacz galerię (9 zdjęć)