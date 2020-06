Tygodniowy przegląd prasy (Elbląg, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Elbląga

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Elbląga, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach"”?

Przegląd tygodnia Elbląg od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją! 📢 Elbląg. Nowy policjant w elbląskiej jednostce. Owczarek niemiecki o imieniu Bej zaczyna służbę Nowy policjant zacznie służbę w elbląskiej jednostce. Dwuletni owczarek niemiecki o imieniu Bej przeszedł wszystkie kursy i stał się psem patrolowo-tropiącym. Teraz czeka na niego wiele wyzwań związanych z codzienną pracą w policji.

📢 Kosmetyczny hit: serum nawilżające. TOP 10 skutecznych składników Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność! Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Elbląg: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Elblągu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich!

📢 Kazik Staszewski: Nie jestem pisarczykiem, który na zamówienie komentuje każde wydarzenie Teraz słyszę, że strona opozycyjna zarzuca mi: „A dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz się odezwałeś, a nie byłeś z nami, jak staliśmy pod sądami”? Jest też zarzut drugiej strony: „A dlaczego nie napisałeś o Smoleńsku?” - Kazik Staszewski w rozmowie z Anitą Czupryn mówi o swojej płycie, artystycznej DRODZE, polityce i wyborach.

📢 Jak znaleźć idealną działkę? Oto 12 nieoczywistych rad od tych, którzy już znaleźli Zakup ziemi mocno się różni od zakupu mieszkania. Sprawdź, jakie metody stosować, żeby szybko stać się właścicielem wymarzonej działki. 📢 Twoje auto czeka przegląd? Sprawdź te rzeczy! Oto najczęstsze usterki polskich samochodów Coroczny obowiązkowy przegląd techniczny samochodu to stresujący moment dla wielu kierowców. Nic dziwnego – w ubiegłym roku niemal pół miliona aut nie zdało tego egzaminu. Wielu negatywnych wyników można było jednak uniknąć. Zobacz, jakie są najczęstsze usterki samochodów wykrywane na przeglądach! 📢 Grali w Ekstraklasie, są na bezrobociu. Niektórzy pracy szukają od roku Rozgrywki PKO Ekstraklasy zostały wznowione, ale z różnych względów nie wszyscy zawodnicy zachowali miejsca pracy. Są też i tacy, którzy klubów szukają od początku sezonu. Którzy piłkarze widnieją na liście bezrobotnych? Kilku z nich w piłkę nie gra już prawie rok.

📢 Na jaką pomoc na rynku pracy możesz liczyć w czasie pandemii? Wsparcie rządu w liczbach Od wybuchu pandemii weszły w życie trzy tarcze antykryzysowe, a w Sejmie toczą się prace nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz tego pomoc otrzymują osoby, które przez pandemię straciły pracę lub mają problem z utrzymaniem firmy. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafiło do osób bezrobotnych, samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców i pracodawców.

📢 Jak złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy? Wyjaśniamy krok po kroku Mikroprzedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione, mogą ubiegać się o pożyczkę z powiatowego urzędu pracy. Pomoc jest przyznawana na pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 📢 Tak budują „fachowcy” w Rosji. Zobacz największe budowlane absurdy Normy budowlane? Fachowa wiedza? A po co to wszystko? Zobacz, co się dzieje, kiedy budowlańcy mają o wiele za dużo wiary w swoje umiejętności.

📢 W weekend będzie można już biwakować i korzystać z placów zabaw w lesie. Kolejne obostrzenia zostają zniesione, co zmieni się od 6 czerwca? W sobotę, 6 czerwca w życie wejdą kolejne zmiany związane ze znoszeniem obostrzeń w Polsce. Od najbliższego weekendu ponownie będzie można biwakować w lesie, a także korzystać z placów zabaw oraz ścieżek edukacyjnych. A to nie koniec zmian. 6 czerwca swoją działalność mogą wznowić m.in. kina, teatry, a także siłownie czy parki rozrywki. 📢 Areszt Śledczy w Ostródzie wystawiony na sprzedaż. Byłe żeńskie więzienie warte jest 1,7 mln zł! [ZDJĘCIA] Prawie 1,7 mln zł - na tyle wyceniono były Areszt Śledczy w Ostródzie, który właśnie został wystawiony na sprzedaż. Obiekt przestał pełnić swoją funkcję w 2018 roku, od tamtego czasu stoi nieużytkowany. Pomysłów na jego zagospodarowanie było wiele, w tym m.in. przeznaczenie go na działalnością hotelarską, ale ostatecznie żadnego z nich nie udało się wcielić w życie. Ostatecznie jednak zdecydowano się go sprzedać.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Grzegorz Schetyna: Komitety wyborcze powinny mieć co najmniej 10 dni na zebranie podpisów Były lider PO Grzegorz Schetyna podkreślił na antenie TVN24, że komitety wyborcze powinny mieć wystarczająco dużo czasu na zebranie podpisów dla swojego kandydata do fotela prezydenckiego. Jego zdaniem 10-14 dni, to minimalny czas jaki powinny dostać na to komitety wyborcze.

📢 Elbląg. Place zabaw i siłownie plenerowe ponownie otwarte od poniedziałku Elbląg. Place zabaw w Elblągu ponownie otwarte już od Dnia Dziecka. Z uwagi na epidemię koronawirusa z urządzeń nie można było korzystać od połowy marca. Teraz miejsca te zostały zdezynfekowane i udostępnione dzieciom. Od 1 czerwca można również korzystać z siłowni plenerowych. 📢 Region sądecki z lotu ptaka. Najpiękniejsze budynki i atrakcje turystyczne [ZDJĘCIA] Sądecczyzna oraz najbliższe okolice to rejony bardzo atrakcyjne turystycznie. Z góry widać lepiej? O tym można się przekonać oglądając fotografie wykonane dronem przez Piotra Gaborka. Sądeczanin stworzył wspaniałą galerię okolicy widzianą z lotu ptaka. Zdjęcia są fantastyczne, przedstawiają różne miejsca, budynki czy obiekty sportowe na terenach powiatów nowosądeckiego, limanowskiego czy nawet gorlickiego.

📢 Elbląg. Bez uprawnień i pijany jechał samochodem na samej feldze Policjanci w centrum Elbląga zatrzymali do kontroli mężczyznę kierującego oplem astrą. Powodem zatrzymania było to, że w jednym kole opla brakowało… opony, a mężczyzna mimo to jechał na samej feldze. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie, jakie miał na koncie. 📢 Masz balkon w cieniu? Zobacz, jakie rośliny na nim posadzić Kiedy urządzamy słoneczny balkon, do wyboru mamy mnóstwo pięknych roślin. Trudniejsze zadanie czeka nas, gdy nasz taras nie jest skąpany w słońcu i przez większą część dnia pozostaje w półcieniu. Jednak i cienisty balkon może być pięknie ozdobiony roślinami. Podpowiadamy, co na nim posadzić.

