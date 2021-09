W Bibliotece Elbląskiej: droga wewnętrznej przemiany - wykład i warsztaty

Maciej Bennewicz – z wykształcenia socjolog, menedżer, trener indywidualny i grupowy, mentor, założyciel Instytutu Kognitywistyki, autor bądź współautor książek z zakresu coachingu i kognitywistyki (to dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu i ich modelowaniem).

Anna Jera – wykładowca, trener, coach, dyrektor programowa Instytutu Kognitywistyki.

Dialog twojej wewnętrznej przemiany to wykład wprowadzający oraz cykl krótkich, intensywnych warsztatów w czasie których – krok po kroku – pozbędziesz się towarzyszącego ci poczucia winy, ograniczeń oraz wewnętrznych blokad. To 10 kroków, a właściwie zasad. Zbudujesz poczucie wartości stając się świadomym reżyserem własnego życia. W drodze do szczęścia nieoczekiwanie spotykamy szczęście! Każde ćwiczenie obfituje w zasady i narzędzia, prowadzące do skutecznej zmiany osobistych nawyków i negatywnego nastawienia. Zyskujesz proste metody budowania poczucia wartości oraz osobistej siły życiowej.