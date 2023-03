W Elblągu jest już otwarty Tor Kalbar! Czuć wiosnę

Po okresie zimowym wracamy do aktywności na zewnątrz. Cieszy to szczególnie amatorów gier zespołowych i jazdy na rolkach, wrotkach lub rowerkach biegowych. Obiekt ten jest idealny dla tych dyscyplin. W bezpiecznych warunkach można rozpocząć tegoroczne budowanie formy lub po prostu miło spędzić czas.

Tor Wrotkarski Kalbar przy ul. Agrykola służy sympatykom jazdy wolnej lub szybkiej, a także nadaje się znakomicie, aby nauczyć się właściwie korzystać z rolek lub wrotek. Wewnątrz toru na chętnych czekają także boiska do koszykówki, siatkówki, boisko do piłki ręcznej i nożnej oraz dwa korty tenisowe do wynajęcia. Szczegóły dotyczące wynajmu kortów oraz cennik dostępne są pod numerem tel. 537 443 376.

Z toru wrotkarskiego można korzystać od poniedziałku do piątku od godz. 13 do 17, a w weekendy od 8 do 17. Natomiast z boisk i kortów – przez cały tydzień od 8 do 17. W kolejnych miesiącach godziny otwarcia będą wydłużone, o czym będziemy informować na bieżąco. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj.