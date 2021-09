W Elblągu odbył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP

Do sportowej rywalizacji przystąpiło 17 drużyn reprezentujących komendy miejskie i powiatowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Strażacy zostali podzieleni na 4 grupy, z których do dalszej części rozgrywek awansowały po 2 najlepsze zespoły. W meczu o 3 miejsce starły się ze sobą zespoły z Elbląga i Gołdapi. W tym pojedynku lepsza okazała się drużyna reprezentująca KM PSP w Elblągu wygrywając mecz 3:2. Do finału rozgrywek dotarli strażacy z Iławy I Bartoszyc. Najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół z Bartoszyc, który po zaciętym i wyrównanym pojedynku (1:1) wygrał to spotkanie dopiero w rzutach karnych 10:9, zdobywając tym samych Puchar Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Królem strzelców turnieju został wybrany Jakub Figat z Bartoszyc, najlepszym bramkarzem Arkadiusz Moszczyński z Iławy, a najlepszym zawodnikiem turnieju Grzegorz Miecznik z KM PSP w Elblągu.

Puchary, medale i pamiątkowe dyplomy wręczał strażakom Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, Komendant Miejski PSP w Elblągu st. kpt. Łukasz Kochan oraz Komendant Miejski PSP w Olsztynie – mł. bryg. Jarosław Gryciuk.