W Elblągu rozpoczął się policyjny Niebieski Tydzień dla Najmłodszych

Policjanci i strażnicy miejscy edukują najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa. Jest to jednocześnie przygotowanie do olimpiady Bezpieczny El – Przedszkolak. W projekcie uczestniczą elbląskie przedszkola, służby mundurowe i ratownictwo. Czerwony, zielony, niebieski, biały i moro. Te kolory symbolizują cztery tygodnie spotkań ze strażakami, leśnikami, policjantami, strażnikami, ratownikami i żołnierzami. Ostatni tydzień tzw. kolorowy to już podsumowanie działań i sama olimpiada.

- Dziś na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu gościliśmy grupę przedszkolaków z Przedszkola nr 3. Dzieci mogły obejrzeć m.in. policyjny radiowóz ruchu drogowego, ale także policjantka przypomniała im zasady przechodzenia przez jezdnię a także to jak powinny podróżować w samochodzie – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

Projekt Bezpieczny El - Przedszkolak realizowany jest w ramach miejskiego programu „Bezpieczny Elbląg”.