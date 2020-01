W sobotę Marsz Tysiąca Tóg. Na dzień przed protestem togi sędziów z Elbląga zostały przekazane do depozytu

Na sobotę(11 stycznia) zaplanowano „Marsz Tysiąca Tóg”, w którym ulicami Warszawy przejdą sędziowie i prawnicy z całej Polski. Ma to być protest przeciw zmianom w sądownictwie. Sędziowie z Sądu Rejonowego w Elblągu stracili swoje togi do poniedziałku. Prezes sądu nakazała złożyć je do depozytu.

Togi sędziów z Elbląga przekazane do depozytu Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA informuje o sytuacji w Elblągu na swoim profilu na Twitterze. Polecenie wydane przez prezes Sądu Rejonowego w Elblągu Agnieszkę Walkowiak nazywa „specjalnymi środkami bezpieczeństwa w związku z Marszem Tysiąca Tóg!”. https://twitter.com/JudgesSsp/status/1215654603460612098 Prezes sądu w Elblągu zarządziła zabezpieczenie tóg W tej sprawie zwróciliśmy się o komentarz do rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Elblągu. Rzecznik prasowy, Tomasz Koronowski przedstawił stanowisko prezes Agnieszki Walkowiak, wskazując, że "togi przydzielone sędziom stanowią mienie Skarbu Państwa, pozostające w dyspozycji poszczególnych sądów". W związku z tym prezes w piątek o godzinie 15 zarządziła zabezpieczenie tóg przed ich wyniesieniem poza budynek Sądu bez zgody dysponenta. Zarządzenie Prezesa Sądu zostało wywołane nadejściem na służbowy adres poczty elektronicznej informacji Prezesa SSP „Iustitia” Oddział w Elblągu, z której wynikało prawdopodobieństwo nieuprawnionego użycia tóg podczas zaplanowanego na dzisiaj Marszu Tysiąca Tóg. Togi zostaną ponownie przekazane sędziom w poniedziałek w godzinach porannych. Nie będzie przeszkód w przeprowadzeniu ewentualnych posiedzeń aresztowych, jako że togi znajdują się w sekretariacie właściwego Wydziału -wskazywał Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu. Marsz Tysiąca Tóg w sobotę „Marsz Tysiąca Tóg” to manifestacja wobec wprowadzanym zmianom w sądownictwie. W proteście w Warszawie mają uczestniczyć sędziowie i prawnicy z całej Polski, ale także innych krajów Europy. Przejdą spod Sądu Najwyższego pod Sejm w milczeniu, bez wznoszenia haseł. Organizatorzy prosili prawników o ubranie tóg. FLESZ: Australia w ogniu. Wielkie pożary trawią kontynent Wideo