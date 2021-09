W Tolkmicku posadzono Dęby Pamięci, ku czci zamordowanych policjantów

Dęby posadzone w Tolkmicku upamiętniają dwóch polskich policjantów zamordowanych w Katyniu przez sowieckich bandytów: Jana Barczyńskiego i Józefa Wierzbickiego.

Jan Barczyński do wybuchu wojny mieszkał w Tarnopolu i tam pracował w komendzie wojewódzkiej policji. We wrześniu 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli i został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowano go w Twerze, a pochowano w zbiorowej mogile w Miednoje.

Józef Wierzbowski przed wojną służył w policji w Tczewie. Zmobilizowany, trafił we wrześniu do sowieckiego więzienia w Kowlu. Także on trafił do obozu w Ostaszkowie zamieszkał w Tczewie. Zamordowano go również w Twerze.

Celem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest uczczenie bohaterów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną ofiarę Zbrodni Katyńskiej.