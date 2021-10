Wycieczki rowerowe do 7 km od Elbląga. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Elbląga

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Elbląga, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w Elblągu ma być 13°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 10 października w Elblągu ma być 13°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m

Trasę dla rowerzystów z Elbląga poleca Noretkowo

Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

Nawiguj