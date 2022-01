Za ciężką nogę na "siódemce" policja ostro karze. Mandaty: 2 tys., 1,5 tys. i 1 tys. zł

Policjanci z elbląskiej drogówki, wchodzący w skład Grupy Speed, ukarali wysokimi mandatami karnymi kierowców, którzy zlekceważyli zasady bezpieczeństwa na drodze i przekroczyli dozwoloną prędkość. Wszystkie przypadki miały miejsce w niedzielę (23.01.2021) na trasie S7 w okolicach Elbląga.

Najwyższym mandatem w wysokości 2000 zł został ukarany 26-latek kierujący autem marki Audi TT, który rozpędził samochód do 189 km/h. Kolejnym nieodpowiedzialnym kierowcą był 48-latek, który na obwodnicy Pasłęka rozpędził swoją skodę do 174 km/h, za co otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Z kolei inne audi, kierowane przez 48-letniego mężczyznę, jechało z prędkością 164 km/h. W tym przypadku kierowca otrzymał 1000 zł mandatu. Poza wysokim mandatem, na konto każdego z kierujących wpłynęły również punkty karne.

Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem „popisał się” ostatni z zatrzymanych do kontroli kierowców, który również na trasie S7 (na wysokości miejscowości Sople) jechał zdecydowanie za szybko. 39-latek prowadził mercedesa z prędkością 197 km/h, co więcej - migał światłami innym kierowcom, żeby zjechali mu z drogi, nie trzymał się prawej strony jezdni, miał zużyte opony i każda była z innego kompletu, miał pękniętą przednią szybę oraz brak naklejki rejestracyjnej. W jego przypadku policjanci uznali, że kara mandatu może okazać się niewystarczająca, dlatego podjęli decyzję o skierowaniu sprawy tych wykroczeń do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy.