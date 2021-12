Za posiadanie amfetaminy i marihuany staną przed sądem

W sobotę, 4 grudnia, policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zwrócili uwagę na dwóch młodych mężczyzn. Na widok umundurowanego patrolu 20-latek oraz jego starszy kolega zaczęli się nerwowo zachowywać. Policyjna kontrolna pozwoliła zrozumieć, co było powodem takiej reakcji mężczyzn. Obaj posiadali przy sobie foliowe zawiniątka z zabronionymi substancjami. Z miejsca kontroli mieszkańcy powiatu braniewskiego zostali doprowadzeni do komendy, gdzie spędzili noc. Tester narkotykowy użyty przez funkcjonariuszy wykazał, że zabezpieczone środki to marihuana oraz amfetamina. Następnego ranka 20-latek usłyszał zarzut posiadania amfetaminy. 23-latek natomiast odpowie za posiadania amfetaminy i marihuany. Za wskazane przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.