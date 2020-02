Charakterystyczne miejsca elbląskiej starówki. Co należy zobaczyć będąc na Starym Mieście w Elblągu?

Atrakcje Stare Miasto Elbląg. Elbląska starówka jest jednym z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. To tam odbywają się miejskie imprezy czy wydarzenia sportowe – jak jarmarki świąteczne czy triathlon. Uliczki Starego Miasta kryją również wiele wartych do odwiedzenia punktów. Sprawdźcie, co należy zobaczyć będąc na Starym Mieście w Elblągu.

Brama Targowa czy Katedra św. Mikołaja to elementy charakterystyczne dla Elbląga. Nie da się ukryć, że Stare Miasto jest głównym celem dla podróżnych odwiedzających Elbląg. Elbląska starówka w 1945 została niemal doszczętnie zniszczona, a jej odbudowę, która trwa do dziś, rozpoczęto dopiero w latach 80. Na Starym Mieście powstają kolejne kamienice łączące dawny styl z nowoczesnością, ale wciąż znajdują się też tam puste niezagospodarowane jeszcze miejsca. Jest jednak kilka pomysłów na spędzenie tam czasu. W swoje mury zaprasza Muzeum Archeologiczno-Historyczne czy Centrum Sztuki Galeria EL. Można również po prostu pospacerować, a później spędzić czas w jednej z licznych kawiarni czy restauracji.