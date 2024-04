Elbląg: Wyrok bezwzględnego więzienia za usiłowanie ograbienia grobów

Wyrok bezwzględnego więzienia za usiłowanie ograbienia grobów

Przed Sądem Rejonowym w Elblągu w poniedziałek zapadł wyrok skazujący mężczyznę, któremu prokuratura zarzuciła popełnienie przestępstw usiłowania ograbienia grobów i znieważenia zwłok – poinformowała we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do Sądu w kwietniu 2023 r.

Mężczyzna zatrudniony był w Zakładzie Pogrzebowym Charon i pracował przy pochówkach. Prokuratura ustaliła, że we wrześniu 2022 r. w trakcie jednego z pochówków wyjął z grobu złożone w nim przez członków rodziny przedmioty – zegarek i tytoń. Z uwagi na interwencję innego pracownika zakładu odstąpił od ich zaboru.

Również we wrześniu 2022 r. w trakcie kolejnego pochówku po otwarciu trumny przeszukał kieszenie ubioru zmarłego, bo chciał zabrać włożone przez rodzinę papierosy. Nie znalazł ich, bo przed zamknięciem trumny zostały przełożone w inne miejsce. Trumny nie zamknął we właściwy sposób, co spowodowało częściowe zasypanie zwłok bezpośrednio ziemią. Tym samym dopuścił się ich znieważenia.