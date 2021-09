30 września wszyscy, którzy nie zdążyli się jeszcze spisać, będą to mogli zrobić w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, budynek B (budynek, w którym na co dzień wymieniane są dowody osobiste) – do godz. 22.

Dyżurować będą pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Elblągu oraz rachmistrzowie spisowi, którzy pomogą każdemu spełnić obowiązek spisowy.

Kara za odmowę udziału w spisie może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.