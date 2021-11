Cztery pory roku - wernisaż fotografii Ireny Bykowskiej

Irena Bykowska fotografuję amatorsko od blisko 16 lat. Przez ten okres w swoim archiwum zgromadziła ponad 10 tysięcy fotografii. Jak wskazuje autorka, zaprezentowane zdjęcia na wystawie będą pochodziły z różnych okresów „zabawy” z aparatem. Irena Bykowska chętnie prezentuje swoje fotografie na wystawach i w branżowych publikacjach. Dotychczas zdjęcia prezentowała m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu oraz w miesięczniku „Charaktery”.

- Doskonale zadaje sobie sprawę, że nie wszystkie z moich zdjęć są dobre "technicznie", ale cóż tam technika wobec chwili. Dla mnie ważny jest moment, bo to on właśnie stanowi o wartości zdjęcia – mówi Irena Bykowska. - Zresztą... piękno jest w oku patrzącego i każdy ma prawo je inaczej odbierać lub mieć na nie inne, własne spojrzenie, bądź go w ogóle nie zauważać. Zapraszam na wystawę! – dodaje Irena Bykowska.

Wystawa będzie czynna do 5 stycznia 2022 r. w godzinach pracy CSE „Światowid”.