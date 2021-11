Dzisiaj kończą się zapisy na Bieg Niepodległości w Elblągu

Tak duża impreza biegowa stała się nieodłącznym elementem obchodów Święta Niepodległości Polski, organizowanych także w Elblągu. W kolejnej edycji imprezy dla wszystkich uczestników wytyczona została nowa i atrakcyjna trasa, która podkreśla walory historyczne i turystyczne miasta. Sympatycy biegania pokażą się, często w patriotycznym biało-czerwonym stroju, na starcie przy Galerii El, aby później bawić się i rywalizować wzdłuż odnowionego Bulwaru Zygmunta Augusta, wśród zakamarków klimatycznego Starego Miasta i głównymi ulicami miasta. Trasa 10 km, czyli trzy okrążenia, będzie wyzwaniem także dla trzyosobowych sztafet. A dzieci, w Małym Biegu Niepodległości, będą pokonywać skromniejsze dystanse, w zależności od wieku od 50m do 500m.

Wpisowe w biegu głównym (na 10 km i rywalizacja sztafet) to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł. Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 07.11.2021 r. do godz. 23:59.