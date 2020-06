Elbląg. 20-latka nagrała jak jedzie z dużą prędkością ul. płk. Dąbka i pochwaliła się filmem w internecie. Teraz odpowie przed sądem [wideo]

14 kierowców straciło w weekend prawo jazdy za nadmierną prędkość

Elbląg. Na ulicach miasta obserwuje się mniejszy ruch samochodów, co zachęca kierowców do szybszej jazdy. Policjanci z Elbląga od piątku do niedzieli odnotowali 14 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h.